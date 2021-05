Southgate tar höjd – 33 spelare EM-aktuella

Målvakter: Jordan Pickford, Everton, Dean Henderson, Manchester United, Sam Johnstone, West Brom, Aaron Ramsdale, Sheffield United.

Försvarare: Luke Shaw, Manchester United, Harry Maguire, do, Ben Chilwell, Chelsea, Reece James, do, John Stones, Manchester City, Kyle Walker , do, Tyrone Mings, Aston Villa, Conor Coady, Wolverhampton, Kieran Trippier, Atlético Madrid, Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Ben Godfrey, Everton, Ben White, Brighton.

Mittfältare: Declan Rice, West Ham, Jesse Lingard, West Ham, Jordan Henderson, Liverpool, Kalvin Phillips, Leeds, Mason Mount, Chelsea, Jude Bellingham, Dortmund, James Ward-Prowse, Southampton.

Anfallare: Phil Foden, Manchester City, Raheem Sterling, do, Jack Grealish, Aston Villa, Harry Kane, Tottenham, Marcus Rashford, Manchester United, Mason Greenwood, do, Jadon Sancho, Dortmund, Dominic Calvert-Lewin, Everton, Bukayo Saka, Arsenal, Ollie Watkins, Aston Villa.