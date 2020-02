Sin vana trogen omger sig Terrence Malick i sin senaste film med utstuderat lyriska och måleriska bilder samt fagra naturlandskap. Dessvärre blir estetiken tröttsam i längden, särskilt som speltiden är nästan tre timmar.

Det fanns en tid när Terrence Malick var ett namn på de flesta finsmakares läppar. Jag tänker på debutfilmen Badlands (1973) men också på The Thin Red Line (1998) och The New World (2005), filmer där...