Modern soulmusik har fått en ny festival i Stockholm. I många fall är det en retrogenre som samplar sjuttiotalets sound till ny house.

Tensta Gospel Choir inledde Stockholm Soul-festivalen på måndagen med ett dundrande ös. Kören har som systerkören i Helsingfors His Master's Noise blivit en bred folkkör och har rötter i de invandrartäta och socialt utsatta områdena nordväst om Stockholm.

På fondväggen hänger en T-logga för tunnelbanan omstajlad till ett kors. Den karismatiske körledaren Cedwin Sandanam har knälång ingefärsgul kappa och stuket är 90-tals popgospel med stagepiano med tidsenliga sound, i dag kompletterad med tätare heavyelement på trummorna än i förebildernas tunnare kristna easy-listening.

Kören sägs ha en låg religiös profil, men det är väckelsemöteretorik på scenen. "Det är någon därute i kväll som..." manar dirigenten i mellansnacken, ren preaching med amen och halleluja från kören. Kören är förankrad i Tenstakyrkan, en fusionerad frikyrka.

Också den här gospelkören balanserar på den gräns där unga vuxna amatörer till sist ger mera groove än klang, och i en stampig a cappella bortmixad i överdriven reverb låter kören direkt illa. Först i konsertens hejdå-encore Even me blir en vit gospel i rena mormonsoundet en pärla. Mera sådant kunde ha gett djup åt det harmoniska i körens musikalitet.

Fört fram kvinnor i svensk pop

Bland körens 40-tal sångare är nio av tio kvinnor - medan bandet är en panel av killar. Men de har organiserat kul på scenen med gospel mamas turvis framme vid mikrofonen med mustiga soloinsatser.

Poängen med kören utkristalliseras i slutnumret I don't know what you came to do. Improdansen framför kören visar hur kören ger individuellt självförtroende i en samlande kördynamik. Men så sägs Tenstakören också vara en källa för den svenska musikindustrin och framför allt för att lyfta fram kvinnor i den. Lykke Li, Sabina Ddumba, Zhala eller Kristin Amparo har alla sjungit här och körledaren slussade när det begav sig Veronica Maggio vidare till ett skivbolag.

Spännande genreutfärd

Soulfestivalen i Stockholm fortsätter till söndag med namn som Ravyn Lenae, Noah Slee och Esther Kirabo. Det är retrosoundens återkomst för hela biljettpengen, toppat av 18-åriga Lenae vars musikvideor dryper av smetig 70-tals tv-grafik och glitterögonskugga.

Eller ta Stockholmrapparen Joe Leftys fina kombination av rap och drömsk gospelballad eller svenska The Endorphins i liknande spännande genreutfärder, "artister som går sin egen väg men har soulen som grund", säger Kulturhusets musikaliske ledare Magnus Palmquist.

Frågan kvarstår om en så här skrivbordsplanerad festival från en etablerad institution ska få upp farten för att bli bestående.

Jan-Erik Andelin HBL:s Nordenkorrespondent i Stockholm