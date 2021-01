Sopranen Marjukka Tepponen till Metropolitanoperan, som öppnar igen hösten 2021 med flera afroamerikanska nyckelpersoner

Metropolitanoperan i New York, ett av världens ledande operahus, har anställt den finländska sopranen Marjukka Tepponen som cover i produktionen av Tjajkovskijs opera Eugen Onegin vintern 2022.

Marjukka Tepponen sjöng Tatjanas roll i Eugen Onegin vid Seattleoperan vårvintern 2020 och har nu anställts som cover för samma roll, som sjungs av amerikanskan Ailyn Pérez. En coversångare uppträder inte nödvändigtvis i produktionen men står till förfogande om den ordinarie sångaren insjuknar eller något annat oförutsett händer. Och vad som helst kan hända då man är cover – tenoren Jay Hunter Morris hoppade till exempel på endast åtta dagars varsel in i huvudrollen som Siegfried vid premiären av Metropolitans senaste version av Nibelungens ring och gjorde stor succé.

Toppinen har gjort flera stora roller vid Nationaloperan i Helsingfors, bland dem Mona Kummel i Jaakko Kuusistos opera Jää (Is), som bygger på Ulla-Lena Lundbergs bok. Hon gör också en av huvudrollerna i den nya produktionen av Pajazzo, som sätts upp vid Nationaloperan i april. Tepponen är också känd för ett överraskningsfrieri på konsertestraden – hon sa ja till amerikanske barytonen Kevin Greenlaw mitt i nyårsgalan i Jyväskylä 2015.

Flera finländska sångare har uppträtt vid Metropolitanoperan under årens lopp – den första av dem var sopranen Alma Fohström 1888–1889. För tillfället är sopranen Karita Mattila den flitigaste finländska gästen i huset med över 150 föreställningar. Hon har också synts i Metropolitans operasändningar, som visats på biografer världen runt.

Som så många andra operahus i världen har Metropolitanoperan drabbats hårt av coronapandemin. Man tvingades inhibera säsongen 2020–2021 i sin helhet och siktar på att kunna öppna på nytt hösten 2021. Nästa säsong inleds med en urpremiär: Fire shut up in my bones av Terence Blanchard är det första verket någonsin av en afroamerikansk tonsättare att framföras vid operahuset. För regin svarar James Robinson och Camille A. Brown, varav även Brown skriver historia som den första mörkhyade regissören för en produktion på Metropolitans stora scen. Föreställningen dirigeras av kanadensaren Yannick Nézet-Séguin, operahusets musikchef sedan 2018 och den första öppet homosexuella personen på denna post. Bland chefer för stora konstinstitutioner i USA är detta enligt New York Times fortfarande sällsynt.

Sedan Metropolitanoperan stängdes på grund av coronapandemin har man strömmat operaföreställningar ur arkiven gratis varje dag på operans webbplats.