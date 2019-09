Söndagskvällen blir regnig i söder – paraplyer förbjudna under fotbollskvalet i Tammerfors

Söndagen blir regnig såväl i Österbotten som i Nyland och Egentliga Finland.

Söndagen är regnig i stora delar av landet, enligt Meteorologiska institutets prognos. Eftermiddagen lär bli regnig i stora delar av Österbotten, samtidigt som ett större regnområde rör sig in över Finland från sydväst. Både i Egentliga Finland och i Nyland förväntas regn under eftermiddagen och på kvällen.

Senare i kväll når regnet också Tammerfors, där Finlands herrar möter Italien i EM-kvalet i fotboll.

– Vädret under fotbollskvalet blir höstigt och grått, regnet rör sig in söderifrån senare under kvällen. Ta med paraply, skriver Foreca på Twitter.

Trots uppmaningen är paraplyer ändå förbjudna under matchen, vilket uppmärksammas i en kommentar. Enligt bollförbundet är paraplyer förbjudna för att garantera trivseln. Det lönar sig att använda regnkläder i stället.