Sommarvärmen var unik – årets högsta temperatur uppmättes i Vasa

Nu publicerar Meteorologiska institutet siffrorna som visar exakt hur het sommaren 2018 egentligen var i Finland. Perioden maj–augusti var den varmaste någonsin under alla de år temperaturerna mätts och statistikförts.

Meteorologerna svänger sig sällan med begrepp som exceptionell, men årets sommarvärme kvalar in i minst en rekordkategori. Under månaderna maj–augusti var vädret i hela Finland varmare än någonsin. Samma period år 1937 var visserligen svettig och varm i hela landet, men i år slogs det rekordet ändå med 0,3 grader. Under 63 dagar uppmättes högsommarvärme, alltså över 25 grader varmt, på en eller flera orter. I södra Finland bjöd årets sommar på temperaturer över 25 grader under hela 40 dagar.

Väljer man bort maj och tittar på sommarmånaderna juni, juli och augusti ser man att medeltemperaturen låg 2 grader högre än normalt i hela landet. Så varm är den finska sommaren oftast bara en gång per 20 eller 30 år.

I Kajsaniemi i Helsingfors noterades en lika varm sommar som i år senast för sju år sedan; somrarna 2011 och 2018 delar alltså på förstaplatsen som den varmaste under de 174 år som temperaturerna i Kajsaniemi mätts och statistikförts. I Sodankylä, där temperaturen mätts i 118 år, var endast sommaren 1937 varmare än 2018.

Varmast i somras vad det i Vasa där kvicksilvret den 18 juli kröp upp till 33,7 grader. Den dagen var nästvarmast på 60 år; värmerekordet slogs nämligen 2010 då mätaren visade 37, 2 grader i Libelits sydväst om Joensuu.

Den varma sommaren kom också med torka. I landets västra delar – i ett bälte från Åland till Mellersta Finland – regnade det bara hälften så mycket som en normal sommar. Svårast var läget i Jomala, som fick bara 77,6 mm regn i somras. Så torrt har det hittills brukat vara med 10–30 års intervall. I och med att redan maj var en varm och regnfri månad ökade risken för skogsbränder snabbt redan i början av sommaren.

I augusti kom åskvädren med blixtar. Då räknades 61 000 jordblixtar, vilket är dubbel mer än normalt. De flesta blixtarna ljungade under månadens första dagar.

Sommaren var exceptionellt varm och torr också i Sverige, Norge och de baltiska länderna och Meteorologiska institutet räknar med att de extrema väderfenomenen blir allt vanligare också i Norden. För att förebygga problem på grund av extrem väderlek har institutet inlett samarbete kring riskanalyser med kollegerna i de nordiska och baltiska länderna, men också med meteorologer i Nederländerna och Irland.