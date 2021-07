Värmebölja Sommarvärmen ger sig inte – se till att svalka och skydda dig

Under de senaste veckorna har finländare fått njuta av – eller stå ut med – sällsynt varma sommartemperaturer. Just nu ligger UV-indexet i Helsingfors kring 6, vilket är den högsta nivån som brukar uppmätas i Finland under somrarna.