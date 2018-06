Sommarlovet börjar på läger – här får barnen använda sin fantasi

Hönsnät i sig är inte speciellt mysigt. Men det är lätt att bearbeta och med en gnutta fantasi och gamla tidningspapper kan man forma nätet till nästan vad som helst – till exempel ett fladdermusbo.

Sommarlov är en tid då man kan förverkliga sig på många sätt. Många barn ägnar dessa första juniveckor åt läger av något slag – det är scoutläger, fotbollsläger, dansläger, musikläger och parkourläger. I Barnavårdsföreningens hus i Tölö sitter femton barn och arbetar koncentrerat – de går på ett skapande läger och ska ägna en del av den första sommarlovsveckan åt att bygga bon. Vad slutresultatet blir är upp till var och en, man kan bygga allt från ett garage för sin leksaksbil till ett stall åt enhörningen i regnbågens färger.

Några barn jobbar med bitar av hönsnät, medan andra sitter och ritar, målar och småpratar vid ett annat bord. 8-åriga Isabel Wendelin får hjälp av lägerledaren Johanna Saxén med att klippa nätet till en lagom stor bit. Hon har använt en fotboll för att böja nätet till rätt form, boet ska bli runt.

– Det ska bli ett bo för min fladdermus. Den är ett mjukisdjur som jag har fått i födelsedagspresent, berättar Isabel.

Hon har valt det skapande lägret just för att hon tycker att det är roligt att pyssla, hemma brukar hon ofta rita och limma olika saker. Under den här veckan ska hon och de andra barnen få använda tapetklister, gamla tidningar och till sist målarfärg. Isabel gillar blått och funderar på att måla boet i favoritfärgen. Men ännu är det inte dags att måla, projektet kommer att ta hela veckan. På eftermiddagen ska gruppen hämta inspiration på museet för nutidskonst Kiasma.

Fakta Hitta rätt läger Det ordnas hundratals olika sommarläger i huvudstadsregionen, både dagsläger och läger med övernattning. Handboll, segling, instrument, konst, arkitektur, festival, teater, cirkus – lägrens tema varierar från kant till kant, så alla borde hitta något som intresserar. På webbplatsen harrastushaku.fi finns 470 läger som börjar nästa vecka, alltså den 11 juni. Många läger är fullsatta, men lediga platser finns på en hel del läger om man hinner bläddra i utbudet. På webbplatsen Sommarkompassen.fi listas svenskspråkiga läger runtom i Svenskfinland, men där kan man inte söka på enskilda veckor, bara på ort och månad. De flesta lägerveckor kostar mellan 95 och 220 euro och i det priset ingår lunch och mellanmål samt material och undervisning. Läger med övernattning rör sig i samma prisklass.

– Det ska kännas som sommarlov här, vi jobbar i barnens takt. Om en mindre grupp barn vill gå ut på gården och sparka boll med en av ledarna så går det bra. Barnen får också komma med egna önskemål och idéer på vad de vill skapa under veckan, säger Saxén.

Nu, under lägrets andra dag, är stämningen redan avslappnad och glad. Flickorna, för det råkar vara bara flickor anmälda till just det här lägret, har hittat varandra och kryper in i det randiga lektältet med sina mjukisdjur under armen medan de planerar sina bon. I måndags var det lite pirrigt, då många barn kom helt ensamma på lägret och inte kände de andra. I slutet av veckan kommer de att vara kompisar.

– Det serverades korvsoppa och glass i måndags, det är sådan sommarmat som alla barn tycker om. Efter det var alla ivrigt med, berättar lägerkoordinator Isabella Franck.

Sommarläger är inte bara sysselsättning för lediga barn, de erbjuder också sommarjobb till ungdomar. Walter Salmi är hjälpledare på det här lägret och det är hans första sommarjobb. Han har just gått ut första året vid Brändö gymnasium.

– Min uppgift är att se till att alla barn hänger med i programmet. I går pysslade barnen figurer av pärlor, som sedan smälter ihop med varandra när man sprayar dem med vatten. Det tar lite längre tid innan de torkar, men figurerna behöver inte smältas med strykjärn, förklarar han.

Barnavårdsföreningen har traditionellt arrangerat sommarläger på sitt kurscenter Högsand i Hangö, men sedan några år tillbaka ordnar man också dagsläger i både Tölö och Kårböle, på det senare är temat natur och rörelse. Nytt för i år är att man ordnar ett par läger också i augusti, under den sista sommarlovsveckan, eftersom det bland familjer har funnit en efterfrågan på just det. Nästa sommar hoppas Franck kunna erbjuda ett dagsläger i östra Helsingfors också.