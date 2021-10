Sommaren gav Tallink ett positivt resultat

Rederiet Tallink redovisar ett tredje kvartal som visar vinst för första gången sedan pandemin började våren 2020. Att rutterna till Stockholm öppnade igen och att två fartyg hyrdes ut medverkade till det positiva resultatet.

Även om Tallink redovisar ett plus på 5,5 miljoner euro för det tredje kvarttalet visar resultatet för årets nio första månader ändå ett minus på 53,2 miljoner euro. Förlusten är något mindre än under motsvarande period 2020 då rederiet gick med en förlust på 81,5 miljoner. Omsättningen under de nio första månaderna sjönk med närmare 15 procent jämfört med året innan.

En lyckad aktieemission under hösten i kombination med ett nytt lån har hållit likviditeten stark och beredskapen inför vinterns lågsäsong är god, skriver Tallink i sitt pressmeddelande.

Tallinks vd Paavo Nõgene är nöjd över att rederiet kan redovisa ett positivt kvartal trots coronapandemin och de stigande bränslepriserna. Han säger i pressmeddelandet att resultatet är en följd av hårt arbete och en hård kostnadskontroll.

"Resultatet stöds av att vi öppnat en del rutter för första gången sedan pandemin började i mars 2020 och av att vi hyrt ut två fartyg. För första gången sedan våren 2020 trafikerade alla våra fartyg utom ett. Det här har inneburit inkomster för oss och arbete för våra anställda", säger Nõgene i pressmeddelandet.

Han varnar ändå för att rederiet står inför en tuff vinter då det är lågsäsong och resandet minskar. Coronasiffrorna är höga både i Estland och i Lettland, arbetsmarknadsläget är svårt och bränslepriserna är höga. Enligt Nõgene väntar sig Tallink ändå att situationen förbättras väsentligt innan våren och sommarsäsongen.