Man börjar må bra när man lyssnar till Kurt Viles avslappnat malande tillståndsmusik, menar Henrik Jansson.

Bottle It In (Matador/Playground)

Då öppningslåten på albumet Bottle It In rullar i gång är det som att stiga in i ett avskilt, eget rum – det speciella Kurt Vile-rummet. Där kan man sedan stanna i 80 minuter, vilket kanske redan i sig antyder både att skivan inte tillför något direkt nytt till bilden av den här indiepersonligheten och att den ändå håller en hög nivå.

Det var i själva verket bra att War On Drugs-polarna Vile och Adam Granduciel efter gruppens första album valde att i god sämja skiljas åt. Så fick Adam utveckla sin fascination för storslagen skönhet och Tom Petty/Bruce Springsteen-tongångar, och Kurt göra sin behagligt repetitiva tillståndsmusik. Man kan tycka att hans gitarrmönster saknar riktning, att låtarna aldrig når fram någonstans utan bara trampar på i egna cirklar. Men i den här musiken finns rörelsen i de små förskjutningar som kan anas bakom det suggestiva malandet, och för mig känns det att Vile så totalt struntar i refränger, tempoväxlingar och dramatiska höjdpunkter mest bara charmigt.

Djupt inne under hans gitarrmanglande döljer sig dessutom ett stort countryhjärta, som i låtarna Rolling With The Flow och det fina singelvalet One Trick Pony också mer synligt tittar fram.

Och vem annars hade kunnat göra en låt som Check Baby och komma undan med det lika bra? Nästan som ett åtta minuter långt soundcheck, med ett av skivans i sin stökighet stiligaste solon.

Fast den som verkligen älskar skrovliga gitarrer som aldrig släpper taget söker sig ändå helst till den långa Skinny Mini, med en underliggande Lou Reed-känsla som transformerats till något ljusare och mer livsbejakande. På den stillsamt monotona grundmattan vandrar en ensam, eko- och distorsionsstyrd gitarr, på jakt – som det låter – efter en partner.

Den här killen gillar att låta allt ta den tid som behövs, och då blir hans musik så avslappnad att man börjar må bra när man lyssnar.

Henrik Jansson Författare