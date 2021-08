Solmissbrukare struntar i riskerna – forskare kopplar fenomenet till kroppseget morfin

Hör du till dem som lägger dig på stranden så snart UV-indexet rakar i höjden? Då kan du vara solbadsberoende.

Diagnosen existerar inte, men fenomenet syns. En del av dem som ägnar de hetaste sommardagarna åt solbad kan definieras som solmissbrukare, andra som solbadsberoende.

– Att vara solbadsberoende kan jämföras med att vara spelberoende, säger forskaren Anna Toledo, som disputerar med en avhandling om finländare och solbad vid Tammerfors universitet på fredag.

Toledo specialiserar sig i hudsjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus och har funderat på varför en del personer verkar strunta i den upplysning som till exempel Cancerföreningen i Finland går ut med. Solens UV-strålning ökar risken för olika former av hudcancer och sifferdata visar att allt fler finländare faktiskt drabbas – ändå solbadar en del av oss så aktivt att fenomenet närmast kan ses om solmissbruk.

Toledos avhandling bygger bland annat på enkätsvar från 229 personer som rekryterades till en av delstudierna på badstränder i Tammerfors och Björneborg. De flesta deltagarna var kvinnor i 35-årsåldern. Utifrån hur de svarade på frågorna delades de in i olika grupper. Var fjärde klassificerades därefter som solmissbrukare och ungefär var tionde som solbadsberoende.

I en annan delstudie utsattes friska vuxna personers hud först för ultraviolett ljus och därefter undersöktes hudprover från dem. Resultatet pekar på att aktivt solbadande kan ha en fysisk förklaring; ultraviolett strålning får huden att frigöra bland annat betaendorfin, som påverkar humöret. Endorfin, som kroppen utsöndrar vid till exempel skratt, förälskelse, sex, motion eller stress, kallas också kroppseget morfin och kan både lindra smärta och skapa välbehag.

Toledo lyfter fram den kommunikation som pågår mellan huden och kroppens centrala nervsystem.

– Huden har en egen mekanism som motsvarar den så kallade hypotalamus–hjärnbihang–binjure-axeln i kroppen. Den kan utsöndra hormoner på samma sätt. De här två systemen kan dessutom kommunicera med varandra.

UV-strålningen får alltså huden att producera bland annat betaendorfin, som kan få solbadaren på kroken.

– Tanken är nu att de här hormonerna ger en så skön känsla att upprepat solbadande kan skapa ett beroende. Det här behöver man kanske beakta i kommande upplysningskampanjer, säger Toledo.

Bland dem som svarade på enkätfrågor för avhandlingen rapporterade en stor del att de lider av symtom på årstidsrelaterad depression. De ansåg också att solljus förbättrar humöret och hjälper mot depressionssymtomen. Forskning har ändå inte kunnat bekräfta att just UV-strålning skulle lindra symtomen vid kamosdepression. I Toledos material var både solbadsberoende och årstidsrelaterade depressionssymtom vanliga, men ändå inte kopplade till varandra.

Fotnot: Avhandlingen Effects of Narrow-band Ultraviolet B Radiation on Formation of Neuroendocrine Mediators in the Skin and on Mood, and Findings on Tanning Dependence and Winter Blues among Sunbathers granskas vid Tammerfors universitet fredagen den 27 augusti 2021.