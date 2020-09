Solidiums resultat försämrades med nästan 87 miljoner euro

I synnerhet aktieinnehavet i Sampo tyngde ner resultatet.

Det statsägda aktiebolaget Solidiums rörelsevinst krymper på grund av coronakrisen. Avkastningen på bolagets aktieinnehav under verksamhetsåret 2019-2020 sjönk till 210,6 miljoner euro efter avdragna skatter och administrativa utgifter.

Det här innebär att nettovinsten minskar med 86,6 miljoner euro jämfört med föregående års resultat på 297,2 miljoner euro. Solidiums räkenskapsår omfattar en tidsperiod från den 1 juli till den 30 juni.

– Inte kan vi vara nöjda när avkastningen är negativ. Om jag vore politiker så skulle jag kalla vårt resultat för en avvärjningsseger, säger vd Antti Mäkinen på Solidium.

Solidium äger minoritetsandelar i tolv börsnoterade bolag i Finland. Cirka 63 procent av aktieinnehavet har koncentrerats till bolagen Sampo, Nokia, Stora Enso och Elisa. Solidium är en viktig kassako för staten. I fjol betalade Solidium 338 miljoner euro till staten i form av aktieutdelningar.

– Solidiums styrelse föreslår för regeringen att vår utbetalning till staten i år är 168 miljoner euro, säger Mäkinen.

Den försämrade utdelningen är till stora delar förbunden med coronakrisen.

– Många börsnoterade bolag gick in för att skjuta upp eller helt ställa in aktieutdelningen till sina aktieägare under våren. De här besluten påverkade också avkastningen på våra innehav negativt, säger Mäkinen.

Värdet på Solidiums aktieinnehav har rasat speciellt i bolagen Sampo, Konecranes och Nokian Tyres under det gångna året. I till exempel Konecranes fall har aktiekursens värde sjunkit med 38 procent. Sampo redovisar en nedgång på 22 procent och Nokian Tyres aktiekurs sjönk med 26 procent.

– Trots att många aktiekurser störtdök under våren ser vi att de har återhämtat sig snabbt under sommaren. Sju av våra bolag klarade sig bättre än sina konkurrenter och referensbolag, säger Mäkinen.

En femtedel av Solidiums aktieinnehav har koncentrerats till Sampo som har tampats med en försämrad lönsamhet det senaste året.

– Vi sålde två procent av vårt innehav i Sampo till ett värde av 460 miljoner euro i februari. Så här i efterhand kan man fråga sig om vi borde ha sålt ännu mer, säger Mäkinen.

Utöver de sålda aktierna i Sampo har Solidium också gjort sig av med en del av sina aktieinnehav i Kemira och Nordea. Solidium har däremot utökat sina kapitalplaceringar i Nokia, Nokian Tyres, Konecranes och Tieto Evry.

Till solglimtarna i Solidiums portfölj hör bland annat telekombolaget Elisa, vars aktiekurs har stigit med 30 procent under verksamhetsåret. Cirka 13 procent av Solidiums kapital har för närvarande investerats i Elisa.