Sofistikerad stöldliga snodde bokpärlor

Oersättliga böcker blev en del av bytet för en internationell tjuvliga som nu har fått gott om lästid bakom lås och bom i Storbritannien.

Mellan december 2016 och april 2019 utförde den sofistikerade ligan en rad inbrott runt om i landet, enligt Londonpolisen.

De tolv männen i ligan reste in från Rumänien. Ofta tog de sig in via tak.

Vid ett inbrott i ett förråd nära London 2017 fick de storslam. Efter att ha lyckats undvika rörelsedetektorer kunde de i timmar söka igenom tusentals objekt avsedda att säljas på en auktion i USA.

Enligt rumänska åklagare har det påträffats runt 200 gamla förstahandsupplagor, en text av den italienske 1300-talslyrikern Francesco Petrarca, sällsynta versioner av den italienske författaren Dante Alighieri och 80 skisser av den spanska konstnären Francisco de Goya.

Klenoderna, gömda i ett hus på den rumänska landsbygden, uppskattas vara värda cirka 2 miljoner euro.

Kingston Crown Court i London har nu dömt tjuvarna till fängelse från tre år och tre månader till fem år och åtta månader.