Socialpatrullen ser gatans människor

På Sanduddsgatans servicentral får Paula en säng, ett lakan och en handduk och släpps in i ett rum på bottenplanet. På morgonen innan hon lämnar servicecentralen kan hon få en tallrik gröt. Bild: Niklas Meltio

Mikko Uimonen kollar att ingen övernattar under trappan till Ås ungdomsgård, det gamla bårhuset invid Industrigatan. Bild: Niklas Meltio

Sara Tahvanainen och Minna Oikarinen kollar in vart de ska gå nu. Tahvanainen är student från Arcada och gör sin praktik med de uppsökande socialhandledarna. Det blir många kilometrar per arbetspass, över 20 000 steg per dag är normalt. Bild: Niklas Meltio