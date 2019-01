Sociala medier fylls med nyårshälsningar, tillbakablickar och löften

View this post on Instagram

#2018 🌅🙏💙🥂 1. Jag flyttade hem. Efter 10 år i Helsingfors, Stockholm och Göteborg återvände jag till Sjundeå. Naturen, havet och lugnet ger livet mening. 🌊 2. Sain lähettää @saaraaalto :n @uudenmusiikinkilpailu :n Green roomista Lissaboniin! 🇵🇹 Saara 💚 3. The biggest stage experience of my life: Kinky Boots @hktfi 👠 4. Toteutin vanhempieni unelman kun sain @tanssiitahtienkanssa ja vielä Kinky-siskojeni kanssa, joita rakastan. ❤️ 5. Elämäni muuttui 4.9.2018 kun vihdoin sain huutaa: @mtvputous 💙 6. Mutta HERRE GUD! Elämääni tuli uusi nainen, @barbi_de_voro ja sain ennenkokemattoman määrän rakkautta. Sain parhaat fanit 💛 7. @mikkoleppilampi paljastui entiseksi rakastajaksi, siis Barbin entiseksi. 😉 @terhisuorlahti @elias_salonen 💙 8. Jag började 2018 i det bästa gänget i nytt hem. Vi sågs helt för lite i år, men kärleken består. ❤️ 9. Ja sitten hän, @janne_ristola joka todella on toinen puoliskoni. En haluaisi pärjätä päivääkään ilman häntä. Villi, hullu, kaunis ja kiltti. Hän saa mut nauramaan. Kiitos. Kaikesta. 💖 10. 2019, BRING IT ON! 🚀