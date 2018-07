Jag påstår alltså inte att snus skulle vara en hälsoprodukt, men det jag påstår är att det nuvarande systemet berövar oss nästan hundra miljoner euro per år i skatteintäkter utan att minska på kostnaderna av snusanvändningen.

Om jag har förstått rätt säljer man snus i flera EU-länder, även om det i princip är förbjudet av EU och tillåtet bara i Sverige.

Enligt en undersökning använder 2,4 procent av vuxna män snus dagligen i Finland. Personligen tror jag att andelen är större, speciellt bland de yngre. En liten räkneövning baserad på 50 000 snusdosor per dag kunde ge följande siffror: om varje dosa skulle ge 5 euro i skatteintäkter skulle det vara 250 000 euro per dag och mer än 91 miljoner euro per år i skatteintäkter. Nu är det noll, men vi får ändå betala för de eventuella hälsoskadorna av snusanvändningen.

Om jag har förstått rätt förorsakar snus betydligt mindre skador än till exempel rökning, och passivsnusning torde inte vara livsfarligt?

Genom att tillåta och beskatta snusförsäljning skulle vi även kunna införa åldersgränser i handeln. I dagens läge lär det vara så att det i varje högstadieskola finns åtminstone en snuslangare. I den handeln gäller inga åldersgränser eller konsumentskydd, inte i alla fall de lagstadgade. Då organisationen är färdigt trimmad, vad hindrar vår entreprenör från att utvidga sitt sortiment till övriga kemikalier? En laglig snusmarknad, som avskaffar den illegala snusmarknaden, kunde göra det.

Om påståendet att EU förbjuder den lagliga snusförsäljningen i Finland stämmer – hur kan man då till exempel i EU-länderna Tyskland och Tjeckien lagligt sälja produkter som i princip är snus?

