Snöyra i södra Finland – det kommer 15 centimeter snö under kvällen

Finlands miljöcentral varnar för att snömängden på halltaken når kritiska nivåer under denna vecka.

Ett ymnigt snöfall kommer in från sydväst över Finland och särskilt i landets södra delar blir det snöyra på måndagskvällen, meddelar Meteorologiska institutet. I Nyland räknar man med 10-15 centimeter snö fram till tisdag förmiddag.

Enligt Meteorologiska institutet försämrar vinden siktet på landsvägarna och packar snön i drivor.

– Snöfallet i kombination med en kraftig vind försvårar ban-, flyg- och landsvägstrafiken redan under eftermiddagsrusningen, säger jourhavande meteorolog Antti Kokko i ett pressmeddelande.

Den stora snömängden ökar risken för takras runtom i Finland, meddelar i sin tur Finlands miljöcentral Syke. Risken för ras är störst i stora hallar, till exempel idrottshallar, stormarknader, maneger och övertryckshallar.

I sydöstra Finland kan snöns påfrestning på takkonstruktionerna vara över 100 kilogram per kvadratmeter, uppskattar Syke. I östra och norra Finland är påfrestningen 60-100 kilo per kvadratmeter och i landets västra delar 30-60 kilo per kvadratmeter. Syke förutspår att snömängden och påfrestningen kommer att öka märkbart under denna vecka.

Syke rekommenderar att ägare till hallar följer med situationen och putsar bort snö från taken vid behov.

– En tumregel är att ett snölager på 50 centimeter måste skyfflas ner från en halls tak, och det finns skäl att anlita ett proffs för jobbet, säger Sykes ledande hydrolog Bertel Vehviläinen i ett pressmeddelande.