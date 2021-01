Snö Snöyra drar in över Finland – följ stormens framfart på vår liveblogg

Ett intensivt snöoväder drar in över södra Finland på tisdagen. Polisen uppmanar alla att jobba hemifrån om möjligt. Håll koll på läget i huvudstadsregionen och resten av landet här. Du kan även skicka in dina vinterbilder till nyheter@hbl.fi om du vill att vi lägger in dem i flödet.