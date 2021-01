Snöoväder över Finland – regn väntas de kommande dagarna

Forecas meteorolog säger att snön knappast försvinner även om det lär regna under de kommande dagarna.

Ett snöoväder rör sig under torsdagen från landets västra delar över Finland, enligt jourhavande meteorolog llkka Alanko vid Foreca.

– Under dagen rör sig snöyran mot södra Finland och samtidigt ökar snömängden, säger Alanko.

De kommande dagarna blir varmare och temperaturen stiger över nollstrecket. Enligt Alanko leder detta till att vi kommer se både snöblandat regn och regn.

Ännu under torsdagen ligger temperaturen på några minusgrader i hela landet, förutom i Lappland där temperaturen både på torsdagen och under de närmaste dagarna håller sig under minus tio grader.

På fredag har snöyran dragit sig norrut. I de södra delarna kan man vänta sig uppehållsväder under största delen av dagen.

– Men mot kvällen väntas snöblandat regn dra in från västkusten igen. På västkusten lär det regna, säger Alanko.

Enligt Alanko blir helgvädret mycket varierat, men mestadels mulet. Ytterligare ett regnområde väntas dra in över södra och mellersta Finland på lördag.

– På grund av den milda temperaturen lär det regna vid landets södra kust, men inåt landet kan regnet övergå i snöblandat regn, säger Alanko.

Alanko säger att regnet nog kommer att minska på snömängden som redan ligger på marken, men att snön knappast försvinner helt.