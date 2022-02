Snön har orsakat överfulla soptunnor i Helsingfors

De överfulla soptunnorna som skådats på sina håll i Helsingforsområdet beror framför allt på snön som kom förra veckan. – Sophanteringen är väldigt beroende av vädret, säger Kati Siekkinen, servicechef på Helsingforsregionens miljötjänster.

Stormen Valtteri och den enorma snömängd som nådde Helsingforsområdet förra veckan har bidragit till att många av helsingforsarna mötts av överfulla soptunnor i sina soprum.

– På lördagen körde vi mycket trots att det var hemskt väder. Nu är situationen mycket bättre än förra veckan, säger Kati Siekkinen, servicechef på Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Sophämtarna arbetar vanligtvis inte lördagar, men på lördagen fick sophämtarna rycka in och arbeta extra för att komma ikapp med sophanteringen i Helsingforsområdet. Under lördagen togs allt bioavfall om hand men glas och metall behöver fortfarande tömmas under veckan.

– Förra veckan var vi en dag försenade med sophanteringen, på grund av snön och sjukdomsfall, säger Siekkinen.

Enligt Siekkinen är sophanteringen beroende av huruvida plogbilen når fram till sopstationerna. Om man vill säkerställa att ens sopor töms är det bästa tipset således att se till att ha gården där man bor plogad.

– Ploga så att sopåkarna kommer fram och sanda om det är halt, säger Riitta-Liisa Hahtala, kommunikationschef på HRM.

Siekkinen berättar att en annan anledning till förseningen av sophanteringen förra veckan också berodde på att ett par av sopbilarna som hanterar glas och metall var sönder.