Snökaos då Tour de France avgjordes

Den näst sista bergsetappen blev avbruten på grund av en snöstorm.

Många hade förväntat sig att cykelloppet Tour de France avgörs under fredagens monstruösa bergsetapp – men inte på det här viset. Slutet av etappen blev neutraliserat på grund av en snöstorm.

Efter att tätklungan passerat toppen av 2 770 meter höga Col d'Iseran slog ovädret till. Tävlingsledningen agerade snabbt och neutraliserade slutet av etappen, för den långa utförsåkningen till Val d'Isère var plötsligt livsfarlig.

Etappen skulle egentligen ha slutat i Tignes, efter ytterligare en stigning. Det var uteslutet på grund av ett jordskred som blockerade vägen. I stället beslöt tävlingsledningen att ställningen på toppen av Iseran blir slutgiltig.

Det betyder att Team Ineos Egan Bernal drar på sig den gula ledartröjan. Colombianen visade sig vara på hugget redan under torsdagens etapp då han steg till tvåa i sammandraget och under fredagens etapp satte han in en avgörande attack under stigningen mot toppen av Iseran.

Quicksteps och Frankrikes Julian Alaphilippe har innehaft ledningen under en stor del av de senaste tre veckorna, men han tvingades till slut vika sig. Bernal hade distanserat Alaphilippe med två minuter då han passerade toppen av Iseran.

Bernals stallkamrat Geraint Thomas och Jumbo-Vismas Steven Kruijswijk var ungefär en minut bakom colombianen på Iseran. Thomas vann Tour de France förra året, men ser ut att få nöja sig med andra plats den här gången.

Efter Iseran leder Bernal med 45 sekunder över Alaphilippe. Trea är Thomas, 1 minut och 3 sekunder bakom Bernal. Steven Kruijswijk är 1.15 bakom Bernal och Emanuel Buchmann femma, 1.42 bakom.

Colombianens kanske farligaste rival, FDJ-Groupamas Thibaut Pinot tvingades avbryta tidigare under etappen. Han uppges ha en knäskada som till slut gjorde det omöjligt att fortsätta.

Det återstår en bergsetapp före söndagens flacka transportsträcka till Paris. Som det nu ser ut är Bernal på väg att bli Colombias första segrare i Tour de France, vid endast 22 års ålder.