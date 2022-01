Snökanon från söder kan slunga tiotals centimeter snö över Nyland

Snöstormen Valtteri drar in över Finland på veckoslutet. Den för med sig tung blötsnö, piskande vindbyar och mycket dåligt väglag.

– Långtidsprognoserna om en tidig vår får man ta med en nypa salt.

Det säger meteorologen Cecilia Wolff vid Meteorologiska institutet inför veckoslutet då ett kraftigt lågtryck med ymniga snöbyar närmar sig Finland söderifrån.

Snöovädret som fått namnet Valtteri väntas nå sydkusten på lördag. Under lördagen och söndagen kan 20–30 centimeter snö falla i sydligaste Finland.

– Lokalt kan det till och med falla upp till 35 centimeter snö, säger Wolff.

Då mycket av den här snön enligt Wolff faller i temperaturer som är nära noll kan träden snabbt bli snötyngda.

– Träd och kvistar kan knäckas och orsaka problem för vägtrafiken, tågtrafiken och eltillförseln. Visserligen kan en del av den här nederbörden också komma som regn i sydvästra Finland, säger Wolff.

Fenomenet som ofta kallas snökanon uppstår när kalla sydliga eller sydostliga vindar sveper in över kusten medan havet ännu är öppet. Den fuktiga luften från havet stiger uppåt och det bildas rikligt med moln och nederbörd, som slår till med extra stor kraft när lågtrycket kommer in över land.

– Vindriktningen lämpar sig nu för snökanoneffekten, och stora delar av Finska viken är öppna. Det är inte vanligt att det kommer så här mycket snö på kort tid, men det händer, säger Wolff.

Meteorologiska institutet varnar för mycket dåligt väglag under lördag och söndag. Man utfärdar också vindvarning och varning för hård sjögång. Till havs kan medelvinden stiga till 25 meter per sekund.

Snödjupet vid mätstationen i Kajsaniemi i Helsingfors är just nu inte mer än fyra centimeter, men om temperaturen håller sig under nollstrecket under veckslutet kan helsingforsarna räkna med att få pulsa i djupa drivor under den kommande veckan.

Det är goda nyheter för den som gillar vintersport, men ett bakslag för den som redan sett fram emot Gumman Tö och hennes kvast.

– Det ser vintrigt ut tio dygn framöver. Våren är åtminstone ännu inte på väg. I stället ser det ut som om vi får mycket snö. Det tar tid för den att smälta bort, säger Wolff.