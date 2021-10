Snart öppnar USA sina gränser

Såväl vaccinbevis som ett negativt testresultat krävs. Med dessa dokument i handen blir det den 8 november möjligt att resa in i USA – som fram till nu haft ett pandemirelaterat inreseförbud från ett stort antal länder.

De nya reglerna är fulla av detaljer och undantag, men i stort gäller följande:

Den som vill resa in i USA måste visa bevis på att han eller hon är fullvaccinerad med ett vaccin som godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten eller WHO. Vissa undantag görs för barn under 18 år, för vissa hälsoskäl samt för personer som kommer från länder med vaccinbrist. Dessutom måste alla som sätter sig på ett flyg visa ett negativt covidtest som inte är äldre än ett dygn.

Även fullvaccinerade amerikaner måste följa strängare regler för testning, enligt Vita huset.