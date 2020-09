Snart kan Helsingforsbor lämna in sina förslag – staden delar ut nästan 9 miljoner euro

Helsingfors stad har reserverat 8,8 miljoner euro under de följande två åren för att förverkliga stadsbornas idéer för att blåsa nytt liv i staden.

Den nya uppdaterade webbsidan öppnar den 10.9.

Under perioden 5–25.10 kan helsingforsarna lämna in sina idéer och senare ordnas en omröstning för att avgöra vilka förslag som staden ska ta sig an.