Trots nedstängningar och avbokade föreställningar slocknar teaterns magi aldrig!

I dag på världsteaterdagen lanserar hela det finlandssvenska scenkonstfältet, både institutionsteatrar och fria grupper en gemensam kampanj under devisen #därförteater.

Teatern har genom alla tider stått för gemenskap och upplevelser, för magi och längtan. Det senaste årets pandemi har på många sätt fjärmat oss från varandra, men vi på teaterfältet har också upptäckt en ny slags samhörighet.

Hela scenkonstfältet i Finland har under det gångna året arbetat under stor press. Metodiskt och ansvarsfullt har vi utvecklat förutsättningar för fortsatt verksamhet. Vi har gjort vårt yttersta för att möjliggöra en säker arbetsmiljö och trygga teaterbesök också i framtiden. Vi har hittat nya vägar och nya former för att nå ut till publiken, såsom strömmade föreställningar, teater utomhus och podcaster med konstnärssamtal.

Vi vill inspirera och påminna om orsakerna till att teatern är så viktig för hela samhällets välmående. Det handlar inte bara om ekonomi, utan om det som gör livet värt att leva. Vi har kämpat för att det fysiska mötet mellan publiken och konstnärerna i teatersalongerna snart ska vara möjligt igen. För trots nedstängningar och avbokade föreställningar slocknar teaterns magi aldrig!

Scenkonsten i Finland är oerhört mångsidig. Vi spelar för såväl stora som små. Vi finns överallt med våra berättelser, mitt i stan eller i skärgården, ibland ute i världen, ibland på många språk. Vi speglar verkligheten och tar med oss publiken på resor till fantasiernas land. Salongen är vårt gemensamma rum, ett hem för vår längtan. Vi erbjuder perspektiv utöver det egna. Vi öppnar upp för en bredare förståelse av världen. Men vi saknar er, vår publik.

Vi vet att vår publik också saknar teatern. Vad kan du göra? Förvandla din längtan till förväntan med en bokad biljett. Lita på att du snart är här, hos oss.

Snart får vi, tillsammans, uppleva den magiska stunden då ljuset går ner och ridån går upp. Din stol väntar på dig. Vi ses på teatern!

teaterchef, Åbo Svenska Teater,teaterchef, Wasa Teater,teaterchef, Klockriketeatern,teaterchef, Unga Teatern,teaterchef, Lilla Teatern,teaterchef, Teaterhuset Universum,teaterchef, Teater Viirus,teaterchef, Svenska Teatern,teaterchef, Teater Taimine