Snart betalar du moms på alla paket du beställt på nätet – Tullen förbereder sig tillfälligt på fler paket i sina lager

Snart är det inte lika billigt att köpa krimskrams från Kina på nätet. För att ge företag inom EU en större chans på den internationella marknaden ska konsumenten betala skatt på paket utifrån EU.

Från och med den 1 juli måste du betala moms för alla paket du beställt online. Tidigare har paket utifrån EU varit momsfria när paketets innehåll kostat mindre än 22 euro. Den här gränsen hävs nu.

– Det är EU som ändrar sitt regelverk om moms. Från och med juli kommer alla paket som kommer till EU från ett utomstående land att tullas, säger Minna Kovanen, businessmanager på Posten.

Med ändringen hoppas man stärka konkurrenskraften för företag inom EU. Posten uppger att flera EU-länder ändå inte har varit helt positiva till ändringen och hoppas att lagförslaget ännu hejdas, men finländska Posten ser stora fördelar i lagändringen.

– Särskilt under det senaste året har inhemska webbaffärer tagit större andelar av marknaden. Framför allt små och medelstora företag har växt i Finland, och det här hjälper de företagen, säger Sami Finne, som ansvarar för internationella paketleveranser på Posten.

I praktiken innebär ändringen att paket som kunder köpt utifrån EU blir dyrare. Hur mycket dyrare beror på vad kunden köpt.

– Priserna stiger enligt momsen. Vi på Posten räknar med att antalet paket vi hanterar kommer att minska, men att paketen i stället blir större, säger Finne.

Tullen rekommenderar att man tar reda på vad momsen beräknas kosta före man klickar hem paketen online.

Ifall det saknas information om paketet går det till Tullen som utreder det. Det här gäller också för paket som är värda över 150 euro, eller paket som måste deklareras.

– På Tullens sidor har kommer vi att ha en räknare. Den kommer att vara "webbhandlarens bästa vän", och det lönar sig att kolla vad ett pakets totalkostnad blir före köp. På så vis väntar inte någon stor överraskning, säger Nadja Painakallio på Tullen.

För att betalningarna ska gå rätt till kommer Posten och Tullen nu att i större omfattning än tidigare förlita sig på elektroniska förhandsuppgifter om paket som levereras.

I Finland är en stor del av konsumenterna vana vid att handla på nätet, men det finns personer som beställer paket med falska kontaktuppgifter. I de här fallen kommer paketen antagligen att tillfälligt stoppas i Tullen, tills man fått tag på den som beställt paketet.

– Tullen förbereder sig därför tillfälligt på större lagervolymer, tills situationen normaliserats, säger Minna Kovanen.

Hur betalar då konsumenten momsen i praktiken?

Den första juli tas det europeiska så kallade IOSS-systemet i bruk. Systemet är gjort för webbaffärer, som frivilligt kan använda det på sin webbsajt. Med systemet kan konsumenten betala momsen direkt i nätaffären.

– Den enklaste lösningen för konsumenten är att betala momsen i nätbutiken genast vid köpet. Preliminära uppgifter visar också att majoriteten av webbutiker är villiga att börja använda systemet, säger Kovanen.

Ifall näthandlaren inte betalt momsen genast i webbutiken går det att göra det via postens webbplats, eller appen Omaposti. Konsumenten får ett meddelande av posten att momsen inte är betald, och så kan konsumenten logga in och betala momsen. I det här fallet kostar momsbetalningen 90 cent extra.

– Det finns förstås alltid orosmoment vid förändringar, och det finns också nu. Under den senaste tiden har det kommit flera bluffmeddelanden i Postens namn, och de här kommer säkert att fortsätta komma. Men posten skickar inte ut några betalningslänkar per e-post eller sms, utan betalningen sker via vår webbplats eller Omaposti, säger Finne.

Det tredje alternativet för konsumenten att betala momsen är direkt till Tullen.

– Ifall det saknas information om paketet går det till Tullen som utreder det. Det här gäller också för paket som är värda över 150 euro, eller paket som måste deklareras.

I det här fallet tar Tullen en extraavgift på 2,90 euro.