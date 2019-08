Snaran dras åt runt prins Andrew – prinsen fick fotmassage hos Epstein

Prins Andrew har setts få fotmassage av en ung kvinna hemma hos miljardären Jeffrey Epstein.

De nya avslöjandena om prins Andrew och hans förehavanden med Jeffrey Epstein och dennes sexaffärer, kommer fram i en mejlväxling. Mejlet är skrivet av den amerikanske litteräre agenten John Brockman, mottagare är författaren och journalisten Jevgenij Morozov.

Jevgenij Morozov medarbetar i The Guardian, som rapporterar om de nya uppgifterna om prins Andrew. Prinsen har förnekat att han skulle ha haft något att göra med de sexuella förgripelser mot minderåriga flickor som Jeffrey Epstein ägnade sig åt.

Jeffrey Epstein häktades i juli och skulle ställas inför rätta anklagad för människohandel, prostitution och för sexuellt utnyttjande av minderåriga flickor. Han hittades död i sin cell 10 augusti, dödsorsaken är fastslagen till självmord genom hängning.

Mejlet är skrivet 12 september 2013 och publiceras i New Republic Magazine. I mejlet berättar John Brockman om ett besök hemma hos Jeffrey Epstein i dennes flotta hem i New York. Under besöket såg han en brittisk man få fotmassage av två välklädda ryska kvinnor.

Mannen presenterade sig som Andy och kommenterade i sammanhanget de svenska försöken att få Julian Assange ställd inför rätta. Enligt honom visade detta att Sverige inte är så liberalt som man tror.

Därefter klagade Andy på sin offentliga framtoning och konstaterade att Monacos furst Albert kan göra vad han vill på kvällarna utan att någon bryr sig medan Andy omedelbart får problem.

I det skedet insåg Brockman att personen som fick fotmassage var prins Andrew.

Att prins Andrew kände Jeffrey Epstein är känt sedan länge. På ett fotografi från 2001 ses prins Andrew hålla den då 17-åriga Virginia Giuffre om midjan, hemma hos Epsteins väninna Ghislaine Maxwell.

Enligt åtalet mot Epstein tvingades Virginia Giuffre till sex med både Epstein och prins Andrew. På en video tagen 2010 promenerar prins Andrew och Jeffrey Epstein i Central Park, försjunkna i ett förtroligt samtal.

Buckingham Palace kommenterade så sent som i söndags avslöjandena om prins Andrew med att prinsen är bestört över nyheterna om de brott Jeffrey Epstein har begått.

"Hans kungliga höghet beklagar utnyttjandet av varje människa och påståendet att han skulle ha överseende med, delta i eller uppmuntra något sådant beteende är motbjudande", skriver Buckingham Palace i pressmeddelandet.