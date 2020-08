Snackisfilmer på filmfestivalen Night Visions i veckan

Det blir nordiskt, skräck och klassiker som tidigare inte visats på bio här när filmfestivalen Night Visions ordnas i Helsingfors i veckan.

Filmfestivalen Night Visions – The New (Ab)Normal arrangeras i Helsingfors den 19–22 augusti med filmvisningar på biograferna Cinema Orion, Bio Rex i Glaspalatset och Korjaamo Kino i Tölö. På repertoaren finns snackisfilmer från det senaste året som ännu inte visats på vita duken i Finland. Det blir också några klassiska rariteter och utvalda kortfilmer. Bland filmerna noteras Mikkel Nørgaards svarta komedi Klovn the Final, Pål Øies katastroffilm Tunnelen samt Severin Fialas och Veronika Franz skräckfilm The Lodge.