Snabbutlånare försöker slå mynt av coronaviruset

Aggressiv lånemarknadsföring riktad till både företagare och privatpersoner är i omlopp på grund av coronakrisen. Experter manar till försiktighet.

Kyrkslättsföretagaren Mikael Edberg inom företaget Täystorjunta Edberg som jobbar med skadedjursbekämpning har under den senaste veckan till sin förvåning fått ett flertal meddelanden där han uppmanas ta snabblån. Erbjudandena har kommit per e-post, men också per sms direkt till Edbergs mobiltelefon.

– Det kommer sms som ser ut som om de kunde vara skickade av myndigheter. Det står att det finns möjlighet att få lån omedelbart, säger Edberg.

Meddelandena understryker att det är vansinnigt bråttom.

– Det står att man måste agera direkt om man vill få stöd. Vidare står det att man ska trycka och öppna meddelandet om man vill ha lånet, men också om man inte vill ha det, säger Edberg.

Han har gjort processen kort med samtliga lånefiskare.

– Jag har raderat allt direkt, men jag tror att här finns en allvarlig risk för både företagare och privatpersoner, särskilt om det ser ut som om meddelandena kan komma från myndigheter, säger han.

Atte Rytkönen, sakkunnig vid Företagarna i Finland, säger att organisationen fått flera meddelanden om ökad aktivitet bland snabblånefirmorna den senaste tiden.

– Krissituationen har fått de här aktörerna att vakna. I de flesta fall framgår det ändå tydligt att det handlar om snabblåneföretag, säger Rytkönen.

Han uppmanar dem som får e-postmeddelanden och sms om snabblån att tillämpa noggrann källkritik.

– Myndigheter skickar inte sms med låneerbjudanden. Om det kommer meddelanden vars avsändare väcker tvivel, kolla då vad myndigheter och finansiella instanser som statens specialfinansieringsbolag Finnvera själva skriver på sina webbplatser, säger Rytkönen.

Han konstaterar att företagens situation just nu är mycket svår, men att företagare ändå till varje pris ska försöka undvika snabblån med potentiellt galopperande räntor.

– Det lönar sig först att vara i kontakt med sin egen bank och att utreda vilka finansieringsmöjligheter Finnvera kan erbjuda, säger Rytkönen.

Finnvera har infört mer flexibla finansieringsvillkor på grund av coronavirusläget.

– Om man inte får finansiering den här vägen och snabblån verkar vara det enda alternativet är det skäl att fundera på om det verkligen är värt att fortsätta med verksamheten just nu, säger Rytkönen.

Mikael Edberg säger att hans företag hittills klarat krisen rätt bra.

– Skadedjursbekämpningsarbetet görs ofta utomhus i friska luften. Det är inte alltid man möter människor. Hittills har det bara kommit en avbokning, säger Edberg.

Han betonar vikten av att staten stöder företagen i krisläget så att så få som möjligt tyr sig till snabblån med höga räntor.

– Om stödet kommer via banken är det också viktigt att banken inte ändrar på villkoren längre fram och börjar ta ut stor ränta. Det bör vara ett direkt stöd till företagarna, säger han.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppmanar också privatpersoner som råkar i ekonomiskt trångmål på grund av coronakrisen att vara på sin vakt och i det längsta utreda andra alternativ innan man tar snabblån.

"Förhandla först om andra lösningar med banker, borgenärer och indrivningsbyråer", skriver KKV i ett pressmeddelande.

KKV råder också privatpersoner att betala räkningar i viktighetsordning: "Betala först hyra eller vederlag, bostadslån samt el- och vattenräkningar. Därefter övriga nödvändiga utgifter, som mat, telefon, dagvård och försäkringar."

Vidare uppmanar KKV den som ändå ser sig tvungen ta kredit att åtminstone inte göra nya uttag från snabbkreditavtal som ingåtts före den 1 september 2019. Räntetaket på 20 procent som då trädde i kraft tillämpas inte på avtal som ingåtts före det.

– I sådana fall kan räntorna lätt uppgå till 200–400 procent, säger Paula Hannula, gruppchef vid KKV.