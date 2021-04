Smittspridningen avtar i EU

Håller tredje vågen på att ebba ut runt om i EU? Allt fler länder visar minskande siffror över nya fall av covid-19. Men Sverige hör fortfarande till de värsta länderna.

Enligt den senaste statistiken från EU:s smittskyddsenhet ECDC minskar antalet nya covid-19-fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna i 18 av 27 EU-länder.

Därmed bryts en dyster trend: för första gången sedan i februari är det nu fler länder som visar en minskning än en ökning.

Flest nya fall per invånare har fortsatt Ungern och Polen, även om båda länderna nu har en avtagande tendens. Därefter följer Cypern, Sverige, Estland och Frankrike. Den svenska tvåveckorssiffran just nu, på 771 nya fall, är den högsta sedan årsskiftet.

Lägst just nu är smittspridningen i Portugal – som å andra sidan hade den klart värsta spridningen i EU så sent som i slutet av januari.

Statistiken från ECDC visar tydligt hur den tredje vågen framför allt slagit hårt mot EU:s östländer. Antalet döda i covid-19 per invånare under de två senaste veckorna är klart högst i Ungern (med 363 döda per miljon invånare), följt av Bulgarien (246), Slovakien (199), Polen (173), Tjeckien (167) och Estland (119).

Minst antal nya dödsfall per invånare på sistone redovisas i sin tur från Danmark (5), följt av Portugal (7), Finland (10) och Sverige (15).