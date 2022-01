Smittorekord i Danmark med 28 000 nya covidfall – "Förväntat"

Med drygt 28 000 nya covidsjuka sätter Danmark ett nytt dygnsrekord under pandemin.– Vi får vänta oss att vi alla möter viruset i ett eller annat sammanhang den närmaste tiden, säger överläkaren Henrik Nielsen.

Det nya rekordet med 28 283 fall av covid-19 det senaste dygnet förvånar inte Henrik Nielsen, professor och överläkare på infektionsavdelningen vid Ålborgs universitetssjukhus.

– Det är förväntat med den smittsamma variant vi har nu och med tanke på att vårt samhälle är ganska öppet.

Överläkaren tänker på den den nya virusvarianten omikron, som står för runt 90 procent av covidfallen i Danmark.

– Så länge det finns mottagliga danskar som ännu inte har haft infektionen kommer det att fortsätta med höga smittotal dagligen. Jag tror att det kommer att vara så fortsatt i januari, säger Henrik Nielsen.

I dagarna runt nyår registrerades runt 20 000 nya fall i Danmark per dag, men även om smittan skenar blir inte effekten att trycket på sjukvården ökar i samma takt. Under onsdagen vårdades 784 personer smittade med covid-19 på danska sjukhus, vilket är tio färre än under tisdagen. Av dessa får 80 patienter intensivvård.

– Jag väljer att se det som lite positivt att stigningstakten i antalet sjukhusinläggningar inte har fortsatt. Så får vi se den följande veckan om toppen är nådd, säger Henrik Nielsen.

I måndags meddelade den danska smittskyddsmyndigheten Statens Serum Institut (SSI) att risken för att hamna på sjukhus vid smitta med omikronvarianten var hälften så stor jämfört med om en person smittats med deltavarianten.

Efter det beskedet ansåg oppositionspartier som Venstre och Konservative att vissa coronarestriktioner skulle hävas, men landets epidemikommission föreslår att restriktionerna fortsatt ska gälla.

I mitten av december stängdes exempelvis diskotek, biografer, teatrar och museer i Danmark. Restriktionerna gäller i nuläget fram till den 17 januari.