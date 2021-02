Smittläget i huvudstadsregionen uselt – Lappland befarar svår coronavår

I tabellen finns antal fall under de senaste 14 dygnen. Inom parentes föregående 14 dygn. Incidensen beskriver antalet fall per 100 000 invånare under en period på två veckor. Vaccinerade uppger antalet personer som fått sin första dos. Alla uppgifter är från den 24 februari förutom vaccinsiffrorna som är från dagen innan. Distrikten är rangordnade enligt incidens.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 3 610 (2 940). Incidens: 211,9 (172,57). Vaccinerade: 78 827.

Satakunta sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 409 (108). Incidens: 189,7 (50,10). Vaccinerade: 9 813.

Ålands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 54 (4). Incidens: 179,0 (13,26). Vaccinerade: 2 816.

Vasa sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 235 (240). Incidens: 138,6 (141,54). Vaccinerade: 9 969.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 585 (535). Incidens: 120,6 (110, 33). Vaccinerade: 13 091.

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 95 (23). Incidens: 97,3 (23,56). Vaccinerade: 6 842.

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 91 (29). Incidens: 71,6 (22,83). Vaccinerade: 7 430.

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 26 (59). Incidens: 65,1 (147,81). Vaccinerade: 2 111.

Lapplands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 59 (31). Incidens: 50,3 (26,45). Vaccinerade: 10 626.

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 84 (93). Incidens: 49,1 (54,38). Vaccinerade: 9 794.

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 100 (74). Incidens: 47,7 (35,29). Vaccinerade: 11 771.

Länsi-Pohjolas sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 20 (46). Incidens: 33,5 (77,06). Vaccinerade: 4 375.

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 135 (180). Incidens: 32,8 (43,74). Vaccinerade: 13 556.

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 56 (45). Incidens: 29,1 (23,40). Vaccinerade: 10 567.

Birkalands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 145 (296). Incidens: 26,8 (54,70). Vaccinerade: 28 218.

Kymmendalens sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 40 (85). Incidens: 24,5 (52,05) Vaccinerade: 7 990.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 18 (19). Incidens: 23,3 (24,61). Vaccinerade: 4 766.

Norra Karelens sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 38 (24). Incidens: 23,2 (14,66). Vaccinerade: 8 608.

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 35 (85). Incidens: 14,4 (34,87). Vaccinerade: 13 724.

Kajanalands sjukvårdsdistrikt. Antal fall: 8 (24). Incidens: 11,1 (33,44). Vaccinerade: 5 001.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd.