Smittfallen bland EM-resenärerna fortsätter att öka – över 300 personer har testat positivt

Hundratals EM-resenärer testades inte vid Finlands gräns då de återvände från S:t Petersburg för exakt en vecka sedan. I nuläget har över 300 av EM-resenärerna bekräftats vara coronasmittade.

Coronafallen bland de fotbollsfantaster som besökte S:t Petersburg förra veckan fortsätter att stiga. Nu har sammanlagt över 300 av resenärerna testat positivt, bekräftar Institutet för hälsa och välfärds överläkare Otto Helve.

Enbart inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt hade fram till tisdagsförmiddagen 222 resenärer bekräftats smittade. 783 personer inom distriktet har satts i karantän.

"Siffrorna kommer fortfarande att stiga eftersom man ännu inte hunnit spåra alla smittor i kommunerna", säger sjukvårdsdistriktets ledande överläkare Markku Mäkijärvi i ett pressmeddelande.

På måndagen testades närapå 8 300 personer inom sjukvårdsdistriktet. Mäkijärvi säger att det verkar som att folk nu efter midsommaren följer anvisningarna om att söka sig till coronatest, vilket är en bra sak.

För tillfället är det mest unga vuxna som smittas. Förra veckan var 73 procent av alla de smittade inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under 40 år. Totalt 53 procent av alla smittfallen bekräftades inom åldersgruppen 20-39 år.

"Epidemin sprider sig nu bland unga vuxna", säger Mäkijärvi.

De stigande smittfallen bland fotbollssupportrarna märks direkt i Finlands nationella coronasiffror. Under tisdagen rapporterades totalt 219 nya coronafall i Finland, vilket är en märkbart högre siffra än exempelvis under förra veckan. Då rörde sig de dagliga siffrorna kring under 100 fall per dag.