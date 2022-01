Smittfall skjuter i höjden i Sverige

Bara under årets första vecka slogs tre nya coronarekord i Sverige. I flera av landets regioner visar över 20 procent av provsvaren positivt.

Smittspridningen i Sverige har ökat stort under första veckan på året, med en topp på 23 882 nya bekräftade sjukdomsfall onsdagen den 5 januari.

Måndagen den 10 januari, som är den senast inrapporterade dagen hos Folkhälsomyndigheten, rapporterades 15 128 sjukdomsfall.

Det kan jämföras med måndagen innan, den 3 januari, då 9 988 bekräftade fall rapporterades.

1 487 291 fall av covid-19 har nu totalt bekräftats sedan pandemins start i Sverige.

Under årets första vecka noterades rekordmånga nya fall av covid-19 i Västra Götaland, där Göteborg ligger. 27 044 nya fall bekräftades – den högsta noteringen under en enskild vecka hittills under pandemin.

Jämförelsevis bekräftades omkring 8 000 fall veckan innan.

Också i Stockholmsområdet ökar smittspridningen explosionsartat. Där har antalet fall nästan fördubblats på två veckor då det förra veckan konstaterades nästan 36 500 fall.

"Det är en allvarligt hög smittspridningstakt och det här antalet konstaterat smittade per vecka har vi inte tidigare varit i närheten av", säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Så sent som på måndagseftermiddagen gick Danderyds sjukhus i Stockholm upp i förstärkningsläge.

"Vi har ett utmanande läge med både en ökning av antalet patienter med covid-19 och att många söker akutsjukvård av andra orsaker just nu. Då många medarbetare är sjukskrivna blir läget ansträngt", sade Yvonne Haglund Åkerlind, vd, Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande på måndagen.

Även trycket på att testa sig har varit rekordhögt. Under första veckan i år genomfördes 93 417 PCR-tester i Västra Götaland. Den tidigare toppnoteringen, från veckan innan påsk 2021, var 66 000 tester. Den stora efterfrågan har medfört längre svarstider och till viss del brist på provtagningskit.

I Region Stockholm var över 40 procent av alla tester positiva under årets första vecka.

Även Skåne noterade rekordmånga nya fall förra veckan. Under vecka 1 rapporterades 17 268 covidsjuka i regionen, vilket är en ökning med 55 procent jämfört med föregående vecka.

Totalt genomfördes runt 59 000 provtagningar förra veckan i Skåne – nytt rekord för en enskild vecka – och en sekvensering av proverna visar att den nya omikronvarianten står för 75 procent av de positiva fallen, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

På tisdagen fick 234 covidsjuka vård på skånska sjukhus, vilket är en ökning med 63 patienter jämfört med förra tisdagen. 14 patienter får intensivvård, vilket är lika många som för en vecka sedan.

Under tisdagen har 54 ytterligare dödsfall med covid-19 rapporterats i Sverige. Totalt har 15 431 personer avlidit med covid-19 i landet sedan pandemins start, att jämföra med 1 656 dödsfall i Finland.

82,3 procent av befolkningen som är 12 år och äldre har hittills vaccinerats med två doser. 33,1 procent av alla som är 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser.