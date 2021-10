Smittan sprids ännu – Norge funderar på att införa coronarestriktioner

Sverige har gått från att vara coronapandemins fula ankunge till att vara bäst i den nordiska klassen. I Norge har vaccineringen däremot bromsat in.

Samtidigt som Sverige ligger på en platå med låg smittspridning meddelar den norska hälso- och omsorgsministern Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet) att det kan bli aktuellt med nationella restriktioner igen.

"Pandemin är inte över och vi ser att smittan ökar på flera platser. Om det blir en ökning i smittspridningen lokalt eller nationellt som orsakar hög belastning på hälsovården måste kommunerna vara förberedda på att begränsa smittspridningen genom lokala restriktioner. Det kan också bli aktuellt med att införa nationella restriktioner", säger ministern i ett pressmeddelande.

Hon skall hålla en presskonferens om coronaläget på torsdag.

Enligt det norska Folkhelseinstituttet har smittan i Norge ökat med 54 procent.

Aftenposten rapporterar också att vaccineringen i Norge nästan har avstannat. Enligt tidningen är nästan 600 000 norrmän ovaccinerade.

Enligt Folkhelseinstituttet är täckningen låg i flera invandrargrupper. Till exempel har nästan 60 000 polacker, drygt 20 000 litauer och snäppet över 10 000 somalier inte blivit vaccinerade.

Sverige börjar nu vaccinera 65-åringar och äldre med en tredje dos. Dessutom får personal på äldreboenden också den tredje dosen. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (Socialdemokraterna) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vid en gemensam presskonferens på onsdagen.

– Vi är i ett mycket bättre läge den här hösten. Smittspridningen har legat på en lägre nivå under en längre tid, säger socialministern.

Sverige har hittills delat ut 14 miljoner doser och den tredje dosen för de äldre innebär 1,5 miljoner till.

Smittspridningen i Sverige är bland de lägsta i Europa. Det är bara Italien och Spanien som har lägre siffror.

Ändå ökar smittspridningen åtminstone kring de största städerna. I Stockholm ökade den med nästan en femtedel på en vecka, i Göteborgstrakten med nästan 25 procent. Trots det tar Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen för fullvaccinerade att testa sig vid smittsymtom.

Att testningsrekommendationen försvinner leder till att siffrorna för smittspridningen inte kommer att vara jämförbara.

– Det kommer förmodligen att betyda att en större andel av testsvaren kommer att vara positiva, men vi har fortsatt verktyg att följa utvecklingen. Rekommendationerna för testning ligger bland annat kvar för icke fullvaccinerade, säger Region Stockholms smittskyddsläkare Johan Bratt.

I Stockholm vårdas nu 81 patienter på grund av covid-19, lite färre än förra veckan, och Bratt tror att man kommer att vårda patienter på grund av sjukdomen under en längre tid.

Han säger också att det är 20–40-åringarna, som i Stockholm har vaccinerat sig mindre än snittet i landet, som kommer att driva smittan i huvudstaden.

– Vi jobbar intensivt med att nå ut med vaccin, framför allt till yngre och i områden där vi vet att det går trögare, säger Johan Bratt.

Att testningen minskar kan ha sina konsekvenser menar Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Han säger i en intervju för Dagens Nyheter att den låga svenska smittspridningen kan bero på att Sverige testar förhållandevis lite.

– Danmark är ett bra exempel på det. Danskarna testar väldigt mycket och ligger högt (230,19). Då är det bättre att titta på dödstalen per capita, för om man gör det ligger Danmark under Sverige. Det är låga dödstal även i Sverige och Sverige har en låg smittspridning just nu, bland de lägsta i Europa, men att bara titta på antalet bekräftade fall är vanskligt, säger han.

På onsdagen rapporterade Statens serum institut att 1 871 personer har testat positivt för corona. På de danska sjukhusen vårdas ett par hundra patienter för covid-19, 23 av dem på intensivvårdsavdelning och 12 i respirator. Antalet smittade är bland de högsta i Danmark i år.

– Det råder inget tvivel om att det är en epidemi bland ovaccinerade vi ser nu. Visst är det många som läggs in som vaccinerats men vi måste hela tiden se på det i förhållande till hur stor del av befolkningen som faktiskt är vaccinerad, säger Hans Järn Kolmos som är professor i klinisk mikrobiologi vid Syddansk universitetet till Politiken.

Han poängterar också att det är frågan om lokala utbrott.