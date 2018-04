Tyvärr ingen roman av Zadie Smith i år, konstaterar recensenten. Vi får hålla till godo med en samling essäer.

Zadie Smith är ett av de stora engelska författarnamn vars böcker man ivrigt väntar på. I år har hon tyvärr inte gett ut en roman – enligt min mening är det där hennes främsta styrka ligger - utan en massiv essäbok med både äldre och nyskrivna essäer. Jag läser den för att hon alltid gör mig nyfiken, och boktiteln Feel Free kan tolkas på många olika sätt. Den sammanfaller med #metoo-känslorna idag, men också med frihet i existentiell mening, det vill säga ett behov att ta kontroll över sitt liv. Men hur mycket kontroll har Smith?

I en intervju nyligen hemma i New York där Zadie Smith bor hälften av året förklarade hon att hon bad sin man skalden Nick Laird om tillstånd att använda Feel Free som boktitel; han hade nämligen nyligen skrivit en dikt med samma titel. Han var artig, säger Smith, och sa "Yeah okay". Men "jag borde ha förstått att han inte ville det", säger hon. Det var inte första gången det hände. Zadie Smiths boktitel On Beauty (2005, svenska 2006) kom också från en av hans dikter!

Feel Free är delvis självbiografisk bok och blandar nya observationer och vardagliga iaktagelser. I "Generation Why?", en essä från 2010, skriver hon om sociala medier och hur de påverkat hennes generation. Mark Zuckerberg uppfann Facebook, tror hon, för att "han ville bli omtyckt (…) och för vår självupptagna generation – jag räknar mig själv, Zuckerberg och alla som växte upp på 80-och 90-talet till den – var det värsta att inte bli omtyckt".

Sedan dess har åtminstone författaren Zadie Smith blivit mycket omtyckt, och hon erkänner också nu i en kommentar att hon tagit avstånd från sociala medier och vad hon uppfattat som ett tryck att vara likriktad. Nu har hon friheten att, som hon uttrycker det, "tycka fel". Efter åtta framgångsrika böcker borde hennes självkänsla kanske inte vackla längre, i varje fall inte såsom tidigt i författarskapet, men Zadie Smith är ju Zadie Smith.

I den nyskrivna essän "The I Who Is Not Me" medger hon att hon ofta känner sig "moraliskt illamående" då hon skriver i första personen. Det går tillbaka till uppväxten i England, tror hon, och är en sorts "narcissistisk svaghet" som kännetecknar fransmän och amerikaner men sällan britter. Det är kanske riktigt att engelsmännen inte traditionellt framhävt sina egna åsikter, men Smiths egen mångkulturella bakgrund är ju också speciell och en tänkbar förklaring till försiktigheten.

Vi vet att hon i alla fall övervann sin motvilja första gången i den senaste romanen Swing Time (2016, sv 2017) där bokens jagperson – vi får aldrig veta hennes namn - har en svart far och en vit mor. "Och vilken frihet var det inte att skapa en helt påhittad livshistoria som lät realistisk för att jag tillåtit mig själv att skriva 'jag'". Här var Zadie plötsligt en annan Zadie än den hon dagligen möter då hon skriver!

Det är i alla fall inte så ovanligt. En författare har ju just friheten att leva med olika identiteter. Men kanske förstår vi Zadie Smith bättre då vi läser: "Att författa innebär för mig tre olika risker: språket, världen, jaget (…) jag hoppas på en läsare som liksom författaren ofta undrar hur fri hen faktiskt är".

Zadie Smiths närmare 500 sidor alltifrån Jay Z. till Jordan Peele är ofta tröttsam läsning och för mig är det personliga mötet med människan Zadie det som ger boken charm. Jag läser därför hellre kapitlen som ger oss en smula insyn i hennes nuvarande liv som hon och familjen delar mellan London och SoHo i New York. I kapitlet "Find Your Beach" gäller det att finna simstranden, eller som amerikanarna säger "lyckan".

"Finn din simstrand mitt i stan. Finn din egen simstrand oberoende av vad som än händer (…) Skapa den inom dig. Bär den med dig vart du än går".

När Zadie Smith är i England på sommaren ser hon livets många begränsningar. I Manhattan är "allt möjligt".

Vad jag framför allt önskar är att simstranden snart skall leda till en ny roman.

Kerstin Lindman-Strafford