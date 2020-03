Smaklösa excesser skildras på Fotografiska i Stockholm

Född 1966 i Boston.

Började sin karriär som praktikant på tidskriften National Geographic Magazine.

Författardebuterade med monografin "Fast forward: Growing up in the shadow of Hollywood" 1997, som också blev en fotoutställning med samma namn.

Har gjort filmer som "Thin", "The queen of Versailles", "Generation wealth" och "The Kingmaker".

Fotoutställningen "Generation wealth" öppnar på Fotografiska den 20 mars. För dem som inte kan ta sig till museet kommer en inspelad guidad tur av utställningen att läggas upp i Fotografiskas digitala kanaler nästa vecka.