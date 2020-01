Slutkört med Drive Now - bilpool skurit ner verksamhet i många städer

Bilpoolen Drive Nows bilar upphör att rulla i huvudstadsregionen i slutet av februari. Finanskoncernen OP, som driver verksamheten i Finland, vill inte uppge orsaken.

Bilpoolen Drive Nows verksamhet upphör i slutet av februari. Bilpoolen lanserades i Finland sommaren 2017 och hade ett år senare 20 000 kunder. I dagsläget uppgår kundkretsen till 30 000 kunder Drive Now är en del av en internationell koncern och det är finanskoncernen OP som har hand om verksamheten i Finland. Från OP vill man inte uppge orsakerna till att verksamheten upphör.

Drive Now startades av den tyska hyrbilsfirman Sixt och den tyska biltillverkaren BMW 2011.

I fjol gick Drive Now ihop med den andra tyska billtillverkaren Daimlers Car2Go och då byttes namnet till Share Now. I fjol våras gick man ut med uppgifter om att man globalt har 4 miljoner kunder i 30 städer i Europa och Nordamerika. Efter det har företaget tvingats skära ned på sina verksamhetsställen. Share Now har upphört med sin verksamhet i bland annat London, Florens och Bryssel.