Slut på beslutsfattarnas påskledighet – coronarestriktionerna och stormen kring Statens revisionsverk på politikernas bord

Det blir ingen mjukstart då riksdagen återvänder till vardagen igen efter påskledigheten. Coronalagstiftning, stormen kring Statens revisionsverk och riksdagsledamot Ano Turtiainens beteende på Twitter är ämnen som ska behandlas denna vecka.

Under påskhelgen har riksdagsledamöterna hållit ledigt, men redan på tisdag kör en händelserik politisk vecka i gång.

Justitiekansler Tuomas Pöysti har lovat mer information om sin roll i förberedelsen av lagförslaget om begränsningar i rörelsefriheten. Pöysti har fått utstå en hel del kritik efter att regeringens lagförslag snubblade på mållinjen då grundlagsutskottet förra veckan konstaterade att det stred mot Finlands grundlag.

På Twitter meddelar Justitiekanslersämbetet att Pöysti kommer att möta medierna på tisdag, men den exakta tidpunkten är ännu oklar.

Dessutom ordnas även plenum i riksdagen på tisdag. På agendan står enligt förhandsplanen bland annat omröstningar och en remissdebatt om regeringens förslag att begränsa restaurangers öppettider på grund av coronaepidemin.

Också alla övriga veckodagar hålls plenum denna vecka.

Utöver det normala arbetet i riksdagen står stormen kring Statens revisionsverk och dess generaldirektör Tytti Yli-Viikari högt på agendan denna vecka.

Riksdagens kanslikommission beslutade förra veckan att inleda en process för att suspendera Yli-Viikari från sin tjänst så länge hon är föremål för polisens förundersökning.

Yli-Viikari fick tid fram till torsdag den 8 april att skriftligen förklara sitt agerande. Då möts kanslikommissionen för att ta ställning till om hennes förklaringar är godtagbara eller inte. Eventuellt kan kanslikommissionen redan i samband med torsdagens möte fatta beslut om hon ska suspenderas.

Därtill har medier under påskhelgen rapporterat om hur Statens revisionsverks verksamhet systematiskt försämrats under Yli-Viikaris tid som ledare, samt om att bakgrundsmaterial till revisionsverkets granskningar förstörts på chefers begäran. Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) har sagt till Helsingin Sanomat att hon ska diskutera denna fråga med revisionsutskottets ordförande Outi Alanko-Kahiluoto genast efter påsk.

Ytterligare en fråga som riksdagen står inför under den pågående veckan är riksdagsledamot Ano Turtiainens beteende på Twitter.

Turtiainen publicerade i lördags en tweet där han tog ställning till regeringens planer på att eventuellt införa ett munskyddstvång. Turtiainen skrev att en av hans vänner sagt sig vara redo att döda ifall hen blir tvingad att bära munskydd. Vidare skriver Turtiainen att han själv inte heller skulle stå vid sidan och enbart se på.

"Hälsningar till de kolleger som stödjer ett munskyddstvång", avslutade Turtiainen sin tweet.

Kort efter publiceringen meddelade Vehviläinen via Twitter att hon anser att alla slags hot i alla lägen måste fördömas. Hon bekräftade att riksdagen därför genast efter påsk ska behandla tweeten.