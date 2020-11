Amerikanska gruppen Slipknot väntas ge ut ett nytt album 2021.

Fans till Slipknot kan vänta sig en present nästa år. Enligt sångaren Corey Taylor jobbar bandet med nytt material och funderar på att släppa ett nytt album nästa år, skriver NME.

Skivan blir i så fall uppföljare till 2019 års "We are not your kind".

Slipknot grundades 1995 och är känt för sin aggressiva heavy metal.