Skyfall släcker bränderna – men blir ny fara

Brandkåren utropar delvis seger över de katastrofala eldsvådorna i New South Wales i Australien. För första gången på månader är alla bränder nu "begränsade". Problemet är att framgången kommer tack vare regnmängder som snabbt blivit farliga i sig.

– Efter en i sanning förödande brandsäsong – för såväl brandbekämpare som boende, som lidit så mycket – så är alla bränder i New South Wales nu begränsade, det är jättebra nyheter, säger talesmannen Rob Rogers i New South Wales via landsbygdsbrandkåren RFS Twitterkonto.

Det innebär inte att bränderna är under kontroll, men att brandkårerna nu känner sig säkra på att kunna hindra fortsatt spridning.

Läget är liknande även i övriga delstater i Australien. De kartor på brandkårernas webbplatser som i december och januari kryllade av varnande eldsymboler längs hela landets östkust är nästan nu tomma i Queensland, och har i New South Wales och Victoria i stort sett bara kvar ett antal mindre bränder i landets sydöstra hörn.

Det är en i det närmaste total scenförändring jämfört med för någon månad sedan. Australier vande sig då vid att det under tv:s kvällsnyheter rullade varningstexter i rutan. "Evakuera nu!" manades invånare i samhällen som hotades av elden. Eller i de allra värsta fallen, som med tiden blev rätt många, "För sent att fly!" – vilket innebär att alla flyktvägar bedöms som för farliga.

Över 30 människoliv har krävts, ofta under väldigt dramatiska omständigheter. Till exempel en 78-årig pilot och hans 43-årige son som hjälpte till att bekämpa elden på det omtyckta turistmålet Kangaroo Island i januari. När flammorna närmade sig flydde de i bil, men branden spred sig så snabbt att den slukade både fordonet och de två männen, rapporterar australiska medier.

Men sedan några veckor är väderomsvängningen i det närmaste total. Från extrem torka och värme till kraftig nederbörd längs stora delar av Australiens kuster. Det har stoppat, eller hjälpt brandkåren stoppa, många bränder. RFS twittrar exempelvis att en eldsvåda nära kuststaden Port Macquarie, som man förgäves kämpat med i ett halvår, nu är släckt.

Det brinner ännu på många platser i bland annat New South Wales, Victoria och Western Australia, men inte alls i samma omfattning som för någon månad sedan.

Kruxet är att det efterlängtade regnet kommit så snabbt och intensivt att marken knappt hinner ta upp det.

– Inåt landet från Wollongong (nära Sydney) har det kommit över 700 millimeter nederbörd, medan Katoomba fått upp till 545 millimeter, säger meteorologen David Wilke på väderbyrån BOM enligt mediebolaget ABC.

– För att sätta perspektiv på det så får Adelaide ungefär 550 millimeter regn på ett år.

ABC publicerar bilder från dammen Nepean, som ska samla upp vatten från Illawarra-platån söder om Sydney, men som nu flödar över av de kolossala mängderna.

Även vid floder i New South Wales, Queensland och Western Australia varnas för översvämningar.