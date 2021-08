Skyfall sköljde över Helsingfors – räddningsverket lade alla resurser på att röja upp

Ett oväder drog in över huvudstaden under lördagsförmiddagen. Vid 13-tiden uppgavs läget ha lugnats.

Räddningsverket i Helsingfors lade alla sina resurser på att pumpa vatten runtom i Helsingfors under förmiddagen, meddelar man på Twitter. Frivilliga brandmän kallades också in för att bistå med att reda upp efter ovädret som drog in över staden.

Vid korsningen Mannerheimvägen–Hesperiagatan stod trafiken tillfälligt stilla på grund av vattenmassorna, och bilister uppmanades att ta en annan väg.

Vid 13-tiden meddelade räddningsverket att situationen har lugnat ner sig och att trafiken flyter på som normalt igen.

Enligt Meteorologiska institutet föll 24,3 millimeter regn vid Kajsaniemi mätstation på bara tre timmar. Ovädret drar vidare österut under eftermiddagen, skriver institutet på Twitter. Vid 12-tiden sken redan solen i Helsingfors centrum.

Jourhavande brandmästare Samuli Saarioinen säger att det är exceptionellt att alla resurser läggs på att röja upp efter ett ösregn. Det hade ändå varit möjligt att omprioritera om något annat brådskande uppdrag dykt upp.

Han konstaterar att kloaksystemens kapacitet inte verkar ha räckt till.

– Vattnet har trängt in källare på många håll i staden. Den största utryckningen gjordes till Finnkinos biograf i Östra centrum. Tre räddningsenheter kallades dit för att pumpa vatten ur källaren, berättar Saarioinen.