Sibirien Bokrecension: Skriften har gått genom döden

Varlam Sjalamov återkommer ett flertal gånger till att en människa inte kan behålla sin mänsklighet under Gulags vidriga villkor, att vänskap inte kan finnas, att ingen kan vilja hjälpa någon annan i denna bottenlösa nöd.

Kölden är värst och under den långa vintern når den ibland under sextio minusgrader. ”Kylan som förvandlade spottet till is i luften letade sig också in i människosjälen", skriver Varlam Sjalamov om sina erfarenheter i det sibirisksa arbetslägret i Kolyma.

Prosa Varlam Sjalamov Genom snön Översättning: Ola Wallin Ersatz 2018