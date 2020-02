Under pågående inkomstförhandlingar verkar det som om den värsta stötestenen vore frågan om en halv timmes arbetstid per vecka. Jag kan inte undgå frestelsen att kalla denna tvistefråga skrattretande. En halvtimme har måhända en viss betydelse för vad som kan uträttas under en fem dagars arbetsvecka. Och det låter ju ännu mera då man talar om hela 24 timmar under året som består av 365 dagar. Men nog är det lite som att försöka göra penningen värdefullare genom att bara gnida på slanten.