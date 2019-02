Skrälltransfer: Mikael Granlund lämnar Minnesota

Finländaren som representerat Minnesota Wild under hela sin NHL-karriär flyttar till konkurrenten Nashville Predators.

Nyheten om Mikael Granlunds flytt från Minnesota Wild till Nashville Predators i den västra konferensen i NHL kom precis innan transferfönstret stängdes. Den snart 27-åriga finländaren har hört till de bärande krafterna i Minnesota Wilds anfall de senaste åren. Under den pågående säsongen har han stått för 49 poäng (15+34) på 63 matcher.

Med tanke på Granlunds chanser att kämpa om Stanley Cup-bucklan kan flytten vara en lyckträff. Minnesota har gått segt i den västra konferensen, medan Nashville leder sin division och är en fruktad motståndare i slutspelet. Granlund blir klubbkamrat med Nashvilles sista lås, veteranmålvakten Pekka Rinne.

Det är bland annat tänkt att Granlund ska ge Nashvilles powerplay ett lyft. Trots att Nashville kämpar i toppen hör lagets effektivitet i numerärt överläge till de sämsta i NHL.

I utbyte mot Granlund får Minnesota den 22-åriga anfallaren Kevin Fiala.

Winnipeg Jets skaffade en center som planeras bli kedjekompis med lagets finländska skarpskytt Patrik Laine. Nyförvärvet heter Kevin Hayes, 26, och kommer till Winnipeg från New York Rangers. Hayes har gjort 42 poäng på 51 matcher under den pågående säsongen. Patrik Laine har kämpat med målskyttet under vintern, men i Winnipegs två senaste matcher har han hittat rätt tre gånger.

I nattens omgång i NHL hörde Kasperi Kapanen till de blåvita utropstecknen. Kapanen gjorde ett mål och stod för en målgivande passning när hans Toronto spöade Buffalo med siffrorna 5–3. Kapanens facit för säsongen är nu 19+21.

Mikko Rantanen gjorde sitt 26:e mål för säsongen när Colorado åkte på en hemmaförlust mot Aleksander Barkovs Florida efter förlängning. Barkov fick en passningspoäng i matchen som slutade 4–3 till Florida.