Skräll av 17-årig dansk talang i Paris

Danskan Clara Tauson ses som en av damtennisens största talanger och spås en lysande karriär. På Roland Garros visade hon varför. 17-åringen slog ut seedade amerikanskan Jennifer Brady. 2.45 timmar varade dramat – sedan firade Tauson segern med 6–4, 3–6, 9–7.

Brady, rankad 25:a i världen, var så sent som för några veckor sedan i semifinal i US Open medan Tauson fick ta vägen in i Franska mästerskapen via kvalspel.

Clara Tauson visade prov på mer än skicklighet och talang i sin grand slam-debut. Hon hade även starka nerver när det drog ihop sig i skiljesetet och redde ut flera matchbollar emot sig. Hon noterade 48 vinnande slag i bataljen mot Brady.

Danskan från Köpenhamn är rankad 188:a i världen och ställs i andra omgången mot en annan amerikanska, Danielle Collins.

Den förra världsettan och Franska öppna-finalisten Karolina Pliskova från Tjeckien hade en del problem i sin inledande match i årets upplaga av turneringen.

Den andraseedade Pliskova fick arbeta hårt för att besegra den egyptiska kvalspelaren Mayar Sherif med siffrorna 6–7 (7–9), 6–2, 6–4.

– Jag vill helst inte tala om vilken nivå jag spelade på i dag. Det finns väldigt mycket att förbättra i mitt spel men det viktiga är att jag nu är klar för den andra omgången. Det är det enda som räknas just nu, säger hon.

För Pliskova, som förlorade finalen i US Open 2016, är turneringen i Paris hennes 33:e grand slam-turnering. För motståndaren Sherif var det däremot första gången hon spelade i en grand slam-match. Det var också första gången en egyptisk damspelare kvalat in för en match i en grand slam-turnerings huvudserie.

– Hon spelade väldigt smart och bra i dag. Och hon hade högt självförtroende efter att ha vunnit tre (kval)matcher. Hon hade inget att förlora i matchen och hon spelade bra tennis där hon utnyttjade sin forehand och lobbarna bra, säger Pliskova.

Pliskova hade svårt att hitta rytmen i sitt spel i inledningen och spände sig i onödan. I andra set såg tjeckiskan ut att få ett större lugn i sitt spel och kunde tack vare en jämnare insats spela hem setet med klara siffror.

– Jag var mer avslappnad i andra set och kunde också höja min nivå en del efter inledningen, sägher Pliskova.

I nästa match ställs Pliskova mot Jelena Ostapenko. Ostapenko, som tog hem segern i franska öppna 2017, slog amerikanskan Madison Brengle i första omgången.

– Vi har haft en del bra och en del underliga matcher med Jelena. Hennes nivå har gått rätt mycket upp och ner men hon är en mycket bra spelare. Hon kan verkligen spela ett starkt spel från baslinjen. Hon varvar vinnande slag med enkla misstag, säger Pliskova om sin kommande motståndare.