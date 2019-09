Skräckblandade känslor inför midnattsloppet – "Det blir en överlevnadskamp"

Alisa Vainio gör sin mästerskapsdebut i svåraste tänkbara förhållanden – i den fuktiga nattvärmen i Doha. – Lite skrämmande, säger hon.

Hettan är den stora snackisen inför fredagsnattens maratonlopp i Doha. Camilla Richardsson & Co får springa inne på den luftkonditionerade Khalifastadion, men Alisa Vainio och Anne-Mari Hyryläinen springer längs med den berömda strandbulevarden i månskenet.

Starten sker vid midnatt, men det betyder inte att det är svalt och skönt. Det är mera fuktigt under natten och med en förutspådd relativ luftfuktighet kring 80 procent kan 35 grader kännas som 45.

– Det är lite skrämmande, säger VM-debutanten Alisa Vainio.

– Jag var ute på en lätt löprunda i dag och till och med det kändes tungt.

Profil Alisa Vainio Ålder: 21 Förening: Lappeenrannan Urheilu-Miehet Tränare: Jarmo Viskari Främsta meriter: brons i U20-EM (2015) på 3 000 m hinder, två FM-guld på 10 000 m (2015 och 2018), FM-guld på maraton (2018). Rekord: 10 000 m 32.58,17 (2015), maraton 2.33,24 (2015) Annat: Vainio har spelat ishockey och bandy på högsta serienivå och vunnit två VM-brons i bandy.

Tillsammans med tränaren Jarmo Viskari har de prövat olika sätt att svalka sig. Under uppvärmningen tänker hon använda en kylväst för att hålla sig sval, och under loppet gäller det att svalka sig med is och kallt vatten.

– Det borde finnas is med tre kilometers mellanrum, så ganska ofta, säger Vainio och medger:

– Jag har aldrig sprungit i motsvarande förhållanden förut. Men det är som det är.

Vainio kvalade in till VM-maratonloppet med sin segertid i FM-maraton förra året, 2.34,49. Under hela sitt liv har hon bara sprungit två maratonlopp.

Det är redan fyra år sedan som Vainio gjorde sensation då hon som sjuttonåring sprang sitt första maraton på 2.33,24 – sjunde snabbast i Finland genom tiderna. Tiden underskred kvalgränsen till OS i Rio de Janeiro 2016, men Vainio kunde inte delta på grund av sin ålder.

Hon var också uttagen till att springa 10 000 m i EM i Amsterdam 2016, men tvingades stå över på grund av skada. På fredag gör hon äntligen sin mästerskapsdebut, under kanske de svåraste tänkbara förutsättningarna.

– Jag vill bara göra en solid prestation. Det blir säkert ett slags överlevnadskamp.

Förberedelserna har inte varit helt optimala. Sedan sin fantastiska maratondebut har Vainio dragits med en del skador och hon tvingades stå över U23-EM i Gävle på grund av en förkylning. Hon har också haft mystiska problem med sin höft, som gjort att hon bara tävlat två 10 000 meters lopp i sommar.

– Ena benet har inte fungerat som det ska, men det har blivit betydligt bättre med behandling och träning. Det är inte normalt, men jag litar på att det går att springa ett bra lopp, säger Vainio.

Bra form

– Träningarna har gått bra och jag vet att formen är god. Det gäller bara att ha tålamod i början så att lyktorna inte slocknar halvvägs in i loppet. Viktigast att hålla sig pigg ända till slut, säger hon.

– Jag är säkert i lika bra form som då jag sprang mitt PB för fyra år sedan, men förhållandena är helt annorlunda här.

Finlands andra representant i fredagens maraton är Anne-Mari Hyryläinen. Hon löpte tiden 2.35,04 i våras och har förberett sig för VM hemma i Dubai.