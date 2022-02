Väntar på man på något gott så väntar man inte för länge. Den klassiska frasen kunde gott och väl beskriva Jannike Sandström som äntligen gett ut sitt andra soloalbum. – Det känns som att jag har något nytt och spännande på gång, säger Sandström.

Jannike Sandström är aktuell med sin andra fullängdare Welcome to my life. Precis som för många andra artister har coronapandemin skjutit på utgivningen. För fem år sedan gav Sandström ut sitt d...