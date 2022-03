Didrichsens aktuella utställning belyser konstnären Per Stenius år som ung modernist samt hans resor till Indien och Lappland. I hemmuseet förstår man omedelbart varför Stenius tidigt var en samlarfavorit.

Under 1940- och 50-talen skapade konstnären Per Stenius rubriker som lovande modernist med sina halvabstrakta verk, ofta starkt influerade av kubismen. Under sin långa karriär tappade han dock intress...