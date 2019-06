Vi är många intressebevakare som på egen tid och utan ersättning sköter en anhörigs ärenden.

Jag är min dotters intressebevakare och sköter hennes ekonomiska ärenden utan ersättning. I våras gjorde jag en ansökan till Folkpensionsanstalten gällande en förmån till min dotter. Jag fick över en månad senare en begäran om uppgifter. Jag skaffade fram vad jag trodde kunde vara det dokument de ville ha och ringde dit för att fråga om dokumentet i fråga är tillräckligt som utredning. Det kunde FPA inte svara på.

Jag fick be handläggaren ringa när hen har tid. Min tidtabell var emellertid sådan att jag var tvungen att lämna in utredningen samma dag, så det fick bära eller brista. Jag lämnade in utredningen i FPA:s postlåda i Myrbacka. Det var kö utanför dörren, som tur var fanns postluckan vid dörren i alla fall.

FPA, skärp er! Vi är många intressebevakare som på egen tid och utan ersättning sköter en anhörigs ärenden. Om vi ringer, kan ni vänligen ringa tillbaka samma dag. Vi är värda lite respekt.